Ausblick: Yara International ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yara International ASA wird am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 12,73 NOK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,99 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 40,13 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,32 USD, während im vorherigen Jahr noch 55,76 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 162,23 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at