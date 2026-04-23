Ausblick: Yara International ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Yara International ASA wird am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,734 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yara International ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,99 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,64 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,66 USD aus. Im Vorjahr waren 2,69 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 18,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at