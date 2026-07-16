Ausblick: Yara International ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Yara International ASA wird am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yara International ASA 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,49 Prozent auf 5,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 18,43 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 15,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at