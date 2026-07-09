Ausblick: Yaskawa Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yaskawa Electric lädt am 10.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 43,32 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Yaskawa Electric ein EPS von 26,81 JPY je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,23 Prozent auf 143,52 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 196,17 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 135,88 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 597,36 Milliarden JPY, gegenüber 542,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at