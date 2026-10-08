Yaskawa Electric Aktie
WKN: 857658 / ISIN: JP3932000007
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08.10.2026 07:01:06
Ausblick: Yaskawa Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Yaskawa Electric wird am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 33,87 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,23 Prozent verringert. Damals waren 43,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,51 Prozent auf 141,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yaskawa Electric noch 134,55 Milliarden JPY umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 171,21 JPY je Aktie, gegenüber 135,88 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 592,17 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 542,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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