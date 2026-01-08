Ausblick: Yaskawa Electric zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yaskawa Electric lädt am 09.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.11.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 36,03 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 105,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 132,48 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 132,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 147,33 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 218,62 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 532,87 Milliarden JPY, gegenüber 537,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at