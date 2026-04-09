Ausblick: Yaskawa Electric zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yaskawa Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 44,10 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Yaskawa Electric einen Gewinn von 44,40 JPY je Aktie eingefahren.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 140,68 Milliarden JPY gegenüber 143,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,30 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 143,09 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 218,62 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 533,28 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 537,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at