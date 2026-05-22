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Yatra Online Aktie

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WKN DE: A40BMB / ISIN: INE0JR601024

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22.05.2026 07:01:06

Ausblick: Yatra Online mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yatra Online stellt am 22.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,19 INR. Dies würde einem Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yatra Online 0,970 INR je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,19 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Yatra Online für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,62 Milliarden INR aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,97 INR im Vergleich zu 2,33 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 10,89 Milliarden INR, gegenüber 7,61 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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