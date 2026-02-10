Yatra Online Aktie
WKN DE: A40BMB / ISIN: INE0JR601024
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Yatra Online stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Yatra Online wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 INR gegenüber 0,640 INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,59 Milliarden INR – ein Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yatra Online 2,35 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,72 INR je Aktie, gegenüber 2,33 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 10,97 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 7,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yatra Online Limited Registered Shs
|
10.02.26
|Ausblick: Yatra Online stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Yatra Online präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Yatra Online Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Yatra Online Limited Registered Shs
|149,00
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.