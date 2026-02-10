Ausblick: Yatra Online stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yatra Online wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 INR gegenüber 0,640 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,59 Milliarden INR – ein Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yatra Online 2,35 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,72 INR je Aktie, gegenüber 2,33 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 10,97 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 7,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at