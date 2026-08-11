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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Yatra Online vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Yatra Online wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,00 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yatra Online 1,02 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,22 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 5,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yatra Online einen Umsatz von 2,10 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,15 INR, gegenüber 2,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 11,99 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,07 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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