Ausblick: Yelp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yelp stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,537 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,39 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,620 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,74 Prozent auf 359,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Yelp noch 362,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie, gegenüber 1,88 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at