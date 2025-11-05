Yelp Aktie
WKN DE: A1JQ9H / ISIN: US9858171054
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Yelp legt Quartalsergebnis vor
Yelp lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,525 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 368,4 Millionen USD gegenüber 360,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,88 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yelp Inc.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Yelp legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Yelp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Yelp Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Yelp Inc.
|24,80
|-10,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.