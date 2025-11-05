Ausblick: Yelp legt Quartalsergebnis vor

Yelp lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,525 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 368,4 Millionen USD gegenüber 360,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,88 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at