Ausblick: Yelp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yelp wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

Yelp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,07 USD, gegenüber 2,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,46 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at