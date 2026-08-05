Yelp Aktie
WKN DE: A1JQ9H / ISIN: US9858171054
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Yelp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yelp wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,364 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yelp 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,94 Prozent auf 366,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Yelp noch 370,4 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,89 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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