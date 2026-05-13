YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: YETI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
YETI stellt am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,177 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 374,7 Millionen USD gegenüber 351,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD im Vergleich zu 2,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YETI Holdings Inc Registered Shs
|
13.05.26
|Ausblick: YETI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: YETI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: YETI legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: YETI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)