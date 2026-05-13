Ausblick: YETI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YETI stellt am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,177 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 374,7 Millionen USD gegenüber 351,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD im Vergleich zu 2,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at