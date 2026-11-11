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WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: YETI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

YETI wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,839 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

YETI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 523,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 487,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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