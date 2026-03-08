Ausblick: Yext öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yext wird sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,143 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yext -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yext einen Umsatz von 113,1 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,530 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 448,2 Millionen USD im Vergleich zu 421,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at