Yext Aktie
WKN DE: A2DNPH / ISIN: US98585N1063
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: Yext öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yext wird sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,143 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yext -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yext einen Umsatz von 113,1 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,530 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 448,2 Millionen USD im Vergleich zu 421,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
