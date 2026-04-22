Ausblick: Yifeng Pharmacy Chain gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yifeng Pharmacy Chain lädt am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,370 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Yifeng Pharmacy Chain einen Gewinn von 0,340 CNY je Aktie eingefahren.

Yifeng Pharmacy Chain soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 CNY, gegenüber 1,26 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 24,48 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 24,00 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at