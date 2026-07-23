Ausblick: YIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YIT wird am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen, dass YIT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,006 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 10,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 456,7 Millionen EUR gegenüber 412,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,057 EUR, gegenüber -0,140 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,89 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,76 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at