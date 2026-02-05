YIT Aktie

WKN: 906227 / ISIN: FI0009800643

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: YIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YIT präsentiert am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,034 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte YIT noch -0,180 EUR je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll YIT 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 567,2 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte YIT 521,0 Millionen EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,063 EUR aus, während im Fiskalvorjahr -0,510 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,77 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,82 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at

