Yleiselektroniikka OyShs -E- Aktie
WKN: 918658 / ISIN: FI0009900724
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Yleiselektroniikka O gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Yleiselektroniikka O wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,149 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yleiselektroniikka O 0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 38,8 Millionen EUR gegenüber 34,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,42 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,720 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 167,4 Millionen EUR, gegenüber 153,3 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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