Ausblick: Yleiselektroniikka O präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yleiselektroniikka O wird am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,257 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 43,2 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von 0,850 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,300 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 150,2 Millionen EUR, gegenüber 134,0 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

