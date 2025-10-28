Ausblick: Yleiselektroniikka O zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yleiselektroniikka O wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,181 EUR gegenüber 0,070 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 15,99 Prozent auf 32,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Yleiselektroniikka O noch 28,4 Millionen EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,746 EUR je Aktie, gegenüber 0,300 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 152,0 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 134,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at