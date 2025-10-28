Yleiselektroniikka OyShs -E- Aktie
WKN: 918658 / ISIN: FI0009900724
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Yleiselektroniikka O zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Yleiselektroniikka O wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,181 EUR gegenüber 0,070 EUR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 15,99 Prozent auf 32,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Yleiselektroniikka O noch 28,4 Millionen EUR umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,746 EUR je Aktie, gegenüber 0,300 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 152,0 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 134,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yleiselektroniikka OyShs -E-mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Yleiselektroniikka O zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Yleiselektroniikka O legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Yleiselektroniikka O stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.07.25