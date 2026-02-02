Ausblick: Yokogawa Electric präsentiert Quartalsergebnisse

Yokogawa Electric wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 61,18 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yokogawa Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 54,29 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 148,18 Milliarden JPY gegenüber 142,31 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 227,85 JPY, gegenüber 200,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 587,64 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 562,40 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at