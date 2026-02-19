Yokohama Rubber Aktie

Yokohama Rubber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858091 / ISIN: JP3955800002

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Yokohama Rubber präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yokohama Rubber wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 180,09 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yokohama Rubber noch ein Gewinn pro Aktie von 88,15 JPY in den Büchern gestanden.

Yokohama Rubber soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,73 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 311,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 594,41 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 467,81 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.229,73 Milliarden JPY, gegenüber 1.094,75 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Yokohama Rubber Co. Ltd.

Analysen zu Yokohama Rubber Co. Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Yokohama Rubber Co. Ltd. 43,20 2,86% Yokohama Rubber Co. Ltd.

