Yokohama Rubber Aktie

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WKN: 858091 / ISIN: JP3955800002

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Yokohama Rubber präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yokohama Rubber wird am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 260,92 JPY je Aktie gegenüber 171,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Yokohama Rubber in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 323,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 304,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 768,83 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 668,55 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1.324,21 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.234,96 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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