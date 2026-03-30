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Yonghui Superstores Aktie

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WKN DE: A1H4BP / ISIN: CNE100000XX9

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Yonghui Superstores stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yonghui Superstores stellt am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,040 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Yonghui Superstores soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,25 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,140 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,160 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 54,72 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 67,36 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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