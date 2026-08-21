Yonyou Software Aktie
WKN: 675388 / ISIN: CNE0000017Y6
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21.08.2026 07:01:06
Ausblick: Yonyou Software legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Yonyou Software wird am 22.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,010 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yonyou Software -0,060 CNY je Aktie verloren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,34 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 6,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,149 CNY je Aktie, gegenüber -0,410 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 9,71 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 9,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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