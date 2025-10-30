Ausblick: Yonyou Software präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yonyou Software wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren -0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Yonyou Software 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,36 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Yonyou Software 1,93 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,158 CNY, gegenüber -0,620 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 9,84 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,05 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

