Yonyou Software Aktie

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WKN: 675388 / ISIN: CNE0000017Y6

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17.04.2026 07:01:06

Ausblick: Yonyou Software stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yonyou Software präsentiert in der am 18.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Yonyou Software im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,68 Prozent auf 3,60 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,268 CNY je Aktie, gegenüber -0,620 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 9,33 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 9,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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