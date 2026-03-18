York Space Systems Aktie
WKN DE: A41Y07 / ISIN: US9870841007
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: York Space Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
York Space Systems wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,187 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent auf 102,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,724 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 383,6 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 253,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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