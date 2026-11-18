Youda a Aktie
WKN DE: A2PT0G / ISIN: US98741T1043
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Youdao A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Youdao A lädt am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,342 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,65 Milliarden CNY für Youdao A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 227,5 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 6,44 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 822,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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