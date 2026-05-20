Ausblick: Youdao A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Youdao A wird am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,321 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Youdao A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,39 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 178,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 CNY, gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 6,62 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 822,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at