Youda a Aktie

Youda a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PT0G / ISIN: US98741T1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Youdao A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Youdao A wird am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,321 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Youdao A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,39 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 178,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 CNY, gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 6,62 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 822,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Youdao Inc (A) American Depositary Share Repr 1 Sh -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Youdao Inc (A) American Depositary Share Repr 1 Sh -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Youdao Inc (A) American Depositary Share Repr 1 Sh -A- 12,40 3,33% Youdao Inc (A) American Depositary Share Repr 1 Sh -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:11 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Zahlen: ATX geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen