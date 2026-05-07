YPF Aktie
WKN: 886738 / ISIN: US9842451000
|
07.05.2026 07:01:06
Ausblick: YPF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
YPF wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,02 USD je Aktie gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,04 Milliarden USD gegenüber 4,61 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,67 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,230 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,68 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YPF SA (D) (spons. ADRs)
|
07.05.26
|Ausblick: YPF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: YPF mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu YPF SA (D) (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|YPF SA (D) (spons. ADRs)
|36,40
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.