Ausblick: YPF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YPF wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,02 USD je Aktie gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,04 Milliarden USD gegenüber 4,61 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,67 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,230 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,68 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at