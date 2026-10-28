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WKN: 886738 / ISIN: US9842451000

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: YPF informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

YPF stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 22,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,68 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,13 USD je Aktie, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 21,87 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 18,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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