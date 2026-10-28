YPF Aktie
WKN: 886738 / ISIN: US9842451000
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: YPF informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
YPF stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 22,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,68 Milliarden USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,13 USD je Aktie, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 21,87 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 18,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YPF SA (D) (spons. ADRs)
|
28.10.26
|Ausblick: YPF informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: YPF präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: YPF stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: YPF präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: YPF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu YPF SA (D) (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|YPF SA (D) (spons. ADRs)
|43,40
|-0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.