Ausblick: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote legt Quartalsergebnis vor

YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote wird am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1379,95 ARS je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote noch ein Verlust pro Aktie von -50,650 ARS in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6.895,41 Milliarden ARS aus – das entspräche einem Plus von 41,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.862,24 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7980,33 ARS je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2775,140 ARS je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 28.259,45 Milliarden ARS, gegenüber 23.024,73 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at