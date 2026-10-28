YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales Aktie

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WKN: 887551 / ISIN: ARP9897X1319

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote präsentiert Quartalsergebnisse

YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 322,05 ARS vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -66,530 ARS je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8.835,11 Milliarden ARS – das wäre ein Zuwachs von 42,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.214,66 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1083,58 ARS prognostiziert. Im Vorjahr waren es -277,510 ARS je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33.173,77 Milliarden ARS umgesetzt werden sollen, gegenüber 23.024,73 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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