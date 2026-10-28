YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales Aktie
WKN: 887551 / ISIN: ARP9897X1319
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote präsentiert Quartalsergebnisse
YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 322,05 ARS vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -66,530 ARS je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8.835,11 Milliarden ARS – das wäre ein Zuwachs von 42,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.214,66 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1083,58 ARS prognostiziert. Im Vorjahr waren es -277,510 ARS je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33.173,77 Milliarden ARS umgesetzt werden sollen, gegenüber 23.024,73 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote
Analysen zu YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.