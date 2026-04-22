YTO Express Group Aktie
WKN: 930074 / ISIN: CNE0000012J8
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: YTO Express Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
YTO Express Group präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,423 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,310 CNY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 21,76 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 10,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,66 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,25 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,16 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 75,70 Milliarden CNY, gegenüber 68,99 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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