Ausblick: Yuanjie Semiconductor Technology A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yuanjie Semiconductor Technology A lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,700 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yuanjie Semiconductor Technology A 0,170 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 118,72 Prozent auf 184,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,02 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,24 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,28 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 599,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at