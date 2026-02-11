Ausblick: Yuhan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yuhan äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 436,49 KRW aus. Im letzten Jahr hatte Yuhan einen Verlust von -154,000 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 19,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 592,60 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 496,10 Milliarden KRW umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1508,23 KRW je Aktie, gegenüber 953,00 KRW je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 2.226,29 Milliarden KRW. Im Fiskaljahr zuvor waren 2.067,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at