Ausblick: Yuhan stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yuhan gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 436,49 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -154,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 592,60 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 19,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,10 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1508,23 KRW im Vergleich zu 943,00 KRW im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2.226,29 Milliarden KRW, gegenüber 2.067,79 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

