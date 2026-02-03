Ausblick: YUM! Brands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YUM! Brands wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,45 Milliarden USD – ein Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YUM! Brands 2,36 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,08 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,22 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 8,16 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at