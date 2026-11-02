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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: YUM! Brands öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

YUM! Brands lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird YUM! Brands die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

25 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll YUM! Brands im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,06 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,03 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,55 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,78 Milliarden USD, gegenüber 8,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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