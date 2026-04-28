Ausblick: YUM! Brands präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YUM! Brands präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 27 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,38 USD. Dies würde einem Zuwachs von 53,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem YUM! Brands 0,900 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,04 Milliarden USD gegenüber 1,79 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,69 USD aus. Im Vorjahr waren 5,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 9,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at