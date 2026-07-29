Ausblick: YUM! Brands präsentiert Quartalsergebnisse

YUM! Brands stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,58 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,33 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,18 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 12,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,71 USD, gegenüber 5,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 9,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,21 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at