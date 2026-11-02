Ausblick: Yum China gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Yum China wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,885 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,45 Prozent erhöht. Damals waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Yum China in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,50 Milliarden USD im Vergleich zu 3,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD, gegenüber 2,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 12,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net