Yum China Holdings Aktie
WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Yum China gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Yum China wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,299 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Yum China noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,72 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,60 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 32 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,30 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
