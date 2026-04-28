Ausblick: Yum China legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yum China äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,854 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 10,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,770 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,77 Prozent auf 3,21 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 34 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD, gegenüber 2,51 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt 12,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,80 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at