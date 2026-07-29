Ausblick: Yum China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yum China lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,670 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,580 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,79 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,05 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 2,51 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 12,70 Milliarden USD im Vergleich zu 11,80 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at