Ausblick: YY A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

YY A wird am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,976 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll YY A mit einem Umsatz von insgesamt 532,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 558,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,72 Prozent verringert.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,09 Milliarden USD, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at